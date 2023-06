Papi UniFe | ' prevenire virus sinciziale in over 60 riduce ricoveri'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Padova, 7 giu. (Adnkronos Salute) - “Nei pazienti a rischio, fragili per età o presenza di altre malattie croniche come la broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco), il diabete o il rischio cardiovascolare, è più facile avere una infezione che porti a ospedalizzazione.l'infezione darespiratorio(Rsv) significale forme più gravi della malattia e il peggioramento del quadro clinico generale”. Così Alberto, professore ordinario di Malattie apparato respiratorio, università di Ferrara, commenta l'autorizzazione, da parte della Commissione europea, di Arexvy*, primo vaccino per proteggere gli adulti, dai 60 anni d'età in su, dalla malattia del tratto respiratorio inferiore. “Lo abbiamo atteso per 60 anni. Oggi abbiamo un vaccino per l'Rsv che previene ...