Libia | Meloni | preoccupa stagione estiva per arrivi migranti

(Di mercoledì 7 giugno 2023) La presidente del Consiglio Giorgia, nell'incontro di oggi a Palazzo Chigi, "ha espresso apprezzamento al primo ministro Dabaiba anche per gli sforzi posti in essere dalle autorità libiche ...

Lo scorso 4 maggioaveva ricevuto a Palazzo Chigi anche il generale libico Khalifa Belqasim ... In occasione della visita erano stati firmati accordi tra Italia ein tema di cooperazione , ...In questa prospettiva, per"è fondamentale intensificare gli sforzi in materia di contrasto al traffico di esseri umani. L'Italia rimane determinata a confermare il suo costante impegno a ......libico Abdul Hamid Ddeibah poco dopo è stato ricevuto dal presidente del consiglio Giorgia. ... Lungo l'asse tra Italia ein questo momento corrono molti dossier delicati, al centro dei ...

Meloni riceve il primo ministro della Libia Dbeibah Agenzia ANSA

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...Martedì la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, era in visita ufficiale nella Repubblica di Tunisia, dove a Cartagine ha incontrato il Presidente della Repubblica Kais Saied e, alla Kasbah, il pr ...