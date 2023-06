(Di mercoledì 7 giugno 2023) Si presenta il libro “Viva New” di Gianluca Galletto (ed.Paesi), con prefazione dell’ex sindaco della Grande Mela Bill de Biasio, la segretaria pdSchlein, l’autore e i giornalisti Giovanna Pancheri e Gianni Riotta. Che cosa può insegnare New(e l’esperienza di De Blasio) alla neo eletta, per giunta il giorno dopo il caso per cui è stata messa sotto accusa interna da vaste aree del partito? E cioè dopo la sostituzione del vicecapogruppo dem alla Camera Piero De Luca con Paolo Ciani, proveniente da Demos e di linea anti-armi sull’Ucraina? Schlein non vorrebbe parlarne, quando le chiedono se la linea Ciani possa diventare quella del Pd (“la linea pd non cambia”, dice la segretaria). Che vorrebbe parlare con De Blasio di “cose alte”, dal salario minimo alla precarietà e oltre, tanto più che lui, ...

La lezione di New York per Elly Il Foglio

