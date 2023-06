Il sogno Conference League svanisce per la Fiorentina all' ultimo respiro

(Di mercoledì 7 giugno 2023) AGI - I sogni di gloria dellasvaniscono al 90mo della finale di Praga: la seconda edizione della, dopo il trionfo all'esordio della Roma, finisce a Londra, nella bacheca del West Ham. La squadra di David Moyes beffa quella di Vincenzo Italiano a tempo praticamente scaduto, vincendo 2-1 grazie al sigillo di Bowen al 90' dopo il botta e risposta tra il rigore di Benrahma e Bonaventura, sempre nella ripresa. Nulla da fare per i viola, autori di una bella partita sul piano tattico e caratteriale, ma sfortunati nel subire il gol decisivo proprio quando ormai si stavano preparando per i tempi supplementari. La partita Nelle prime battute di gioco i ritmi sono lenti, nessuna delle due squadre riesce a prendere il sopravvento, cosi' di emozioni se ne vivono poche. Il primo squillo al 13' è degli inglesi, che ...

