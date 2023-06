Ho passato quattro giorni in assoluto silenzio | ecco perché dovresti farlo anche tu

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Per il compleanno cerco sempre di trovare il modo di fermarmi a riflettere. Negli ultimi anni la pandemia ha stravolto le cose: il mondo si è fermato proprio nel giorno in cui diventavo un trentenne e a distanza di tre anni ho sentito il bisogno di prendermi del tempo per elaborare i cambiamenti. Sembra tutto incredibilmente accelerato; la mia vita, come forsela tua, ha subito una serie di trasformazioni imprevedibili. Così, mentre l’ultimo inverno lasciava il posto alla primavera e iniziava un nuovo anno del mio calendario personale, ho deciso di prendermi una pausa.Claire Thomson-Jonville, direttrice editoriale di iD France, mi ha cercato per avere un feedback su un ritiroso che stava organizzando nei dintorni di Parigi. L’idea di un reset mi attirava, oltretutto avrei avuto occasione di soggiornare in un castello nella campagna ...