Fedez | che fine ha fatto Luis Sal | ' Ecco perché è andato via da Muschio Selvaggio' Anche stavolta | c' entra Sanremo

La sua assenza non era di certo passata inosservata, ed era stato lo stesso rapper ad anticiparene avrebbe parlato a tempo debito. Ecco cosa ha dettoe come stanno le cose con Luis Sal. ......il monologo politico die per quel siparietto discutibile tra il rapper e Rosa Chemical. Ma in quel caso - come avevano rivelato alcune fonti a ilGiornale.it - le discussioni si erano più...... Annalisa, Ariete, Articolo 31, Blanco, Boro Boro, Bresh, Clara, Coma_Cose, Elodie,, ... e " Più di una serie tv", dedicato al mondo delle serie Tvdiventano "brand". Domenica è la volta del ...

Fedez e la frecciatina su Morgan a XFactor: “Non mi preoccupa che sia turbolento ma altro…” Il Fatto Quotidiano

La sparizione di Luis Sal dal podcast Muschio Selvaggio ha sollevato gossip e dubbi per settimane, ma finalmente oggi è arrivata una risposta. A fare chiarezza è stato Fedez con un video su YouTube, n ...«Fedez la vide in quel Festival e le chiese di partecipare a Mille. Grazie a quel brano è cresciuta ancora. Ora ha collaborato con Rovazzi. Ormai Orietta fa solo questo, quando le faccio sentire brani ...