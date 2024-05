Biden minaccia lo stop alle armi La replica di Israele al pressing | Deludenti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 9 maggio 2024) Il presidente degli Stati Uniti Joeha dichiarato che interromperà le spedizioni diamericane ase il primo ministro Benjamin Netanyahu ordinerà un'invasione su larga scala di Rafah. A riferirlo è stata la Cnn. "I civili sono stati uccisi nella Striscia di Gaza a causa di queste bombe e in altri modi", ha tuonato l'inquilino della Casa Bianca. Presto sono arrivate le accuse di Donald Trump: "Hamas ha assassinato migliaia di civili innocenti, compresi bambini, e tiene in ostaggio americani, ammesso che siano vivi, ma il corrotto sta proprio dalla parte di questi terroristi, così come sta dalla parte degli estremisti che stanno prendendo il controllo dei nostri campus", ha dichiarato senza timore di smentita. Intanto continuano i bombardamenti su Rafah. L'artiglieria di Tel Aviva ha preso di mira l'edificio del comune ...