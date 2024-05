Poesia all’Accademia Petrarca di Lettere - Arti e Scienze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 9 maggio 2024) Arezzo, 9 maggio 2024 – Domenica 19 maggio, alle ore 18:30, presso l’Accademiadi(Via dell’Orto n. 28, Arezzo), si terrà la presentazione della silloge poetica “L’approdo dei sogni” (Controluna editore), di e con Lucrezia Lombardo. La serata, aperta a tutti, sarà condotta dal Professor Claudio Santori -prefatore del volume, già dirigente scolastico e noto intellettuale aretino- e realizzata in collaborazione con Culture Art and Education, con la Prof.ssa Luisa Battilana e con il Presidente dell’Accademia, il Professor Giulio Firpo. Accompagnerà il dialogo tra l’autrice e il Professor Santori la lettura di brani tratti dal volume. Difatti, la raccolta è composta da cinquanta testi che hanno per tema la tensione tra realtà e desiderio. Come si evince dal ...