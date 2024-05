La Russia accusa l’UE di incitamento al terrorismo

Le autorità russe hanno arrestato un soldato americano con l' accusa di furto , riferisce Nbc News. Il Militare , di stanza in Corea del Sud, si è recato di propria iniziativa in Russia , dove è stato accusa to di furto ai danni di una donna, secondo ...

Guerra in Ucraina, i Paesi Baltici accusano Mosca: “Putin vuole invadere i territori dell’Unione Europea e della Nato” - Guerra in Ucraina, i Paesi Baltici accusano Mosca: “Putin vuole invadere i territori dell’Unione Europea e della Nato” - Segui la diretta sulla guerra in Ucraina, oggi 9 maggio, e rimani aggiornato sulle ultime notizie del conflitto contro la russia ...

Guerra Russia-Ucraina, il Cremlino minimizza le accuse ucraine di un piano sventato per uccidere Zelensky - Guerra russia-Ucraina, il Cremlino minimizza le accuse ucraine di un piano sventato per uccidere Zelensky -

Putin, prova di forza: missili sulle centrali - Putin, prova di forza: missili sulle centrali - Colpite 55 infrastrutture energetiche, fuori uso le centrali. Nel mirino anche una scuola a Kharkiv. Kiev accusa: «Pagati 74 mila euro per uccidere Zelensky».