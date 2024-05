Mo | Trump - ' Biden dalla parte dei terroristi' 2

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) (Adnkronos) - L'ex presidente degli Stati Uniti e attuale candidato presidenziale repubblicano Donaldha criticato, in un post sul suo Truth Social network, il presidente Joeper il suo no agli armamenti americani a Israele se Gerusalemme non si astenesse da un'incursione completa a Rafah, sostenendo chesi sta schierandodi Hamas nel conflitto e "guidando il mondo direttamente nella terza guerra mondiale".