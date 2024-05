Panchina Napoli - Aurelio De Laurentiis ha scelto Stefano Pioli | i dettagli del contratto

(Di giovedì 9 maggio 2024), il numero uno azzurroDehaper rilanciare la squadra: iDeha. Nuova avventura in A per il tecnico emiliano View this post on Instagram A post shared by dailymilan.it (@dailymilan.it) LEGGI ANCHE Calciomercato Milan, meglio Sesko o Zirkzee? Zlatan Ibrahimovic non ha dubbi L'articolo proviene da Daily Milan.

Ai microfoni di Napoli Magazine.com, è intervenuto Emanuele Cammaroto, il quale ha parlato del Napoli e del possibile nuovo allenatore della squadra azzurra. Tra i tanti nomi circolati in questi giorni, anche una new entry, quella di Max ...

Sei milioni per Pioli: rescissione e firma - Sei milioni per Pioli: rescissione e firma - La rosea sottolinea come l’offerta sarà in linea con quella per Spalletti degli anni scorsi: biennale con opzione per una terza stagione sui tre milioni di euro più bonus.

Rinnovo Kvara, il Napoli ha offerto 4 milioni: la risposta dei suoi agenti - Rinnovo Kvara, il napoli ha offerto 4 milioni: la risposta dei suoi agenti - Il napoli spinge per il rinnovo di Kvara, nella settimana scorsa ci sarebbe stato un incontro tra le parti. A riferirlo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. "La scorsa settimana, a cavallo ...