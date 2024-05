Tennis Due formazioni estensi alle finali regionali

(Di giovedì 9 maggio 2024) Ancora un successo a livello giovanile per il Cus Ferrara, che ha portato duefasidei campionati a squadre giovanili. Con prospetti usciti dal progetto Salvi, la squadra Under 16 maschile con un fantastico successo per 2-1 ottenuto in terra romagnola contro il Tc Valmarecchia, entra nel lotto delle migliori 4della regione. Seguiti nell’occasione dal maestro Ferdinando De Luca, Andrea Cogo e Mattia Occhiali sono i protagonisti della vittoria, figlia di un doppio di spareggio finito nel tardo pomeriggio, che ha visto una prestazione di assoluto livello da parte dei due giovani cussini. Nei singolari Cogo ha avuto la meglio su Enea Carlotti per 63/60. Occhiali, nel suo incontro di singolo opposto al forte Edoardo Pagnoni, ha lottato nel primo set, trovandosi ...

