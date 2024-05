Arbitra Rapuano Fu lui a segnalare dopo Catanzaro

(Di giovedì 9 maggio 2024) Uno strano scherzo del destino. Ascoli-Pisa sarà diretta dall’esperto Antoniodella sezione di Rimini. Il fischietto romagnolo sarà assistito da Luca Mondin di Treviso e Nicolò Cipriani di Empoli. Quarto uomo ufficiale Mattia Ubaldi di Roma 1. In sala var (on site) invece vedremo all’opera Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo con Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore ad assisterlo. Proprio a seguito della segnalazione effettuata daal termine del match perso 3-2 a, la Procura federale della Figc aprì un fascicolo di inchiesta ai danni del club di corso Vittorio Emanuele per il comportamento tenuto da un dirigente e un suo tesseratoil triplice fischio finale. Nell’occhio del ciclone finirono l’ex arbitro Massimo De Santis – inserito nell’organigramma societario ad inizio luglio 2022 ...

Il Verona ferma la Fiorentina : il gol di Noslin vale tre punti per la salvezza - Così, i decibel già altissimi dell'incipit di giornata diventano " al triplice fischio di Rapuano ... Insomma, ogni passo sarà essenziale, in queste ultime battute, per poter lottare per i propri ...

Verona - Fiorentina 2 - 1: apre Lazovic, risponde Castrovilli ma ci pensa Noslin - ...del quarto d'ora Noslin fa impazzire i tifosi con la sua gran botta vincente del 2 - 1 che sarà ... Nzola Allenatore: Vincenzo Italiano Ammoniti: Coppola, Folorunsho, Mandragora Arbitro: Antonio Rapuano ...