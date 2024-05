Il principe ha rotto il silenzio social per rendere omaggio alla stella del calcio Rachel Daly che a 32 anni ha annunciato il ritiro dalla nazionale di calcio femminile inglese: «Grazie per le tue indimenticabili performance»

Sul profilo ufficiale di William e Kate è apparsa una foto del loro matrimonio : "Tredici anni fa, oggi", si legge nella didascalia. Il 29 aprile 2011 i due si univano in matrimonio e ora, in uno dei periodi più difficili, la coppia continua a ...

William, che era «sconvolto e arrabbiato» per la fake new social sulla salute di Kate Middleton - william, che era «sconvolto e arrabbiato» per la fake new social sulla salute di Kate Middleton - Il principe william era «sconvolto e arrabbiato» per la fake news social circolate nei mesi scorsi sulla salute della moglie Kate Middleton. Lo ha rivelato a People un ex membro dello staff reale, ...

