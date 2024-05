Rinascita - il momento della verità Il fattore Flaminio entra nella serie

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Rbr torna aldopo quasi un mese ma, dopo una non-partita come quella con la Luiss del 14 aprile, questa volta ci si gioca tanto per davvero. Vincere vuol dire allungare laa gara4 di sabato, perdere significa andare in vacanza. Lo sa bene Sandro Dell’Agnello, che di gare senza domani ne ha vissute parecchie, da giocatore e da allenatore. Anche da coach di RivieraBanca, visto l’"obbligo" spasmodico di ottenere successifase a orologio per non precipitare nei playout. "Dobbiamo pensare semplice – dice il coach biancorosso –, è una partita da vincere e vogliamo portarla a casa. Perdere di cinque punti totali le prime due partite ti porta amarezza, è naturale. Abbiamo anche condotto a lungo e, secondo me, se fossimo tornati da Rieti con un 1-1 non ci sarebbe stato niente da dire. L’amarezza però si deve trasformare ...