Sollevamento Pesi Qualifiche agli Assoluti Cus secondo a Imola

(Di giovedì 9 maggio 2024) Ottimo risultato della sezionestica del Cus Ferrara, impegnata nel week end anella gara valevole come ultimo turno di qualifica ai campionati italianiin calendario per la fine del mese di giugno, che ha visto in pedana atleti senior, settore giovanile ed anche i “non agonisti”, tutti autori di prestazioni di rilievo. Ben 13 le mede conquistate dai cussini, e il punteggio finale fatto registrare al termine della manifestazione ha consentito alla squadra di salire sulgradino del podio. Scesi in pedana per un posto alle finali, Luce Gamanji e Federico Barca hanno confermato l’ottimo stato di forma vincendo le rispettive categorie, mentre Marta Temporin non è potuta scendere in pedana e adesso spera che ilturno di qualifica disputato a marzo a ...

WEC | Zavorre per tutti nel BoP di Spa, ben +12 kg alla Ferrari - WEC | Zavorre per tutti nel BoP di Spa, ben +12 kg alla Ferrari - FIA e ACO hanno assegnato i parametri per livellare le prestazioni sulle Ardenne, le 499P sono quelle che 'ingrassano' maggiormente, ma Peugeot, Isotta e Toyota restano le più pesanti, mentre Cadillac ...

WEC | L'Università di Spa attende le Ferrari: "Per il riscatto" - WEC | L'Università di Spa attende le Ferrari: "Per il riscatto" - Il circuito di Spa-Francorchamps ospita il terzo atto del FIA WEC 2024 che ha tra le protagoniste le 499P del team Ferrari – AF Corse.

Villorba Corse supera il battesimo di fuoco in Carrera Cup a Misano - Villorba Corse supera il battesimo di fuoco in Carrera Cup a Misano - Primo round stagionale per il team veneto che schiera le 911 GT3 Cup targate Centro Porsche Treviso e prime soddisfazioni in zona punti tra qualche brivido e tutti i portacolori in crescita, con Pujat ...