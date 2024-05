(Di giovedì 9 maggio 2024) La vittoria di Lando Norris aun caso in F1? La pista ci darà conforto già in vista del prossimo appuntamento di Imola, dove la Ferrari cercherà di primeggiare, ma da questo punto di vista c’è piena convinzione da parte della Red Bull che ildell’olandese Maxsia stato“un incidente di percorso“. Parlare di una piazza d’onore come di un riscontro negativo può apparire decisamente forzato, ma non tanto se si considera quanto ottenuto da Max negli ultimi tre anni in particolare. A questo proposito, il Team Principal della scuderia di Milton Keynes, Christian, ha detto la sua a riguardo. Il manager britannico ha dato una spiegazione rispetto a una prestazione dimeno sensazionale rispetto al ...

Le immagini del pestaggio e dell'incaprettamento subito da Matteo Falcinelli a Miami , Stati Uniti, hanno colpito in modo duro, sono rimaste negli occhi di tutti. Un trattamento brutale, quello riservato al nostro connazionale negli Usa, in seguito ...

F1, il secondo posto di Max Verstappen a Miami solo un episodio Horner non ha dubbi… - F1, il secondo posto di Max Verstappen a miami solo un episodio Horner non ha dubbi… - La vittoria di Lando Norris a miami solo un caso in F1 La pista ci darà conforto già in vista del prossimo appuntamento di Imola, dove la Ferrari ...

Andrea Stella, chi è l’ingegnere italiano dietro la rinascita della McLaren in F1 - Andrea Stella, chi è l’ingegnere italiano dietro la rinascita della McLaren in F1 - C’è lo zampino di Andrea Stella dietro al primo successo in F1 di Lando Norris nel GP di miami. Il Team Principal McLaren si gode il momento d’oro ...

Annunciato The Real CSI: Miami, che debutterà quest'estate - Annunciato The Real CSI: miami, che debutterà quest'estate - The Real CSI: miami debutterà il 26 giugno negli Stati Uniti, ma presumiamo che la popolarità del marchio lo renderà disponibile nella maggior parte dei paesi europei e, si spera, anche tramite ...