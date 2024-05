Ragazzina di 13 anni abusata dal patrigno - l' uomo le dava soldi e regali per comprare il suo silenzio | arrestata anche la mamma

Ragazzina di 17 anni aggredita in ascensore: arrestato un uomo per tentata violenza sessuale - Ragazzina di 17 anni aggredita in ascensore: arrestato un uomo per tentata violenza sessuale - Una ragazzina di 17 anni è stata vittima di una tentata violenza sessuale a Corbetta (Milano): un uomo l'ha inseguita fin dentro al palazzo in cui vive ...

Auto rubate e rivendute come nuove, in tredici ora rischiano il processo - Auto rubate e rivendute come nuove, in tredici ora rischiano il processo - Auto rubate, ma rivendute come nuove. In tredici ieri mattina sono comparsi davanti al gup del tribunale di Frosinone per rispondere a vario titolo di riciclaggio, sostituzione di ...

Giovane operaio ucciso dalla gru . Condannato il collega dell’uomo e il titolare dell’azienda monzese - Giovane operaio ucciso dalla gru . Condannato il collega dell’uomo e il titolare dell’azienda monzese - A perdere la vita Meriglen Hoxha, albanese dipendente della D.R.D. . Venne colpito alla testa dal pistone della macchina a Berbenno.