Accoltellato un poliziotto a Milano - è grave

(Di giovedì 9 maggio 2024) AGI - Unè statoda un uomo di 37 anni di origini marocchine alla stazione di Lambrate ed è ricoverato in gravi condizioni. Lo comunica la Questura di. Intorno alla mezzanotte scorsa, questa la ricostruzione, la Polizia Ferroviaria ha richiesto l'intervento delle volanti della Questura diper la presenza di un uomo in forte stato di agitazione che, mentre si trovava vicino ai binari nella stazione ferroviaria di Lambrate, stava lanciando pietre contro i treni e le persone e aveva colpito alla testa una donna, italiana di 55 anni, poi trasportata in codice verde presso l'ospedale Fatebenefratelli. Sono quindi arrivate due pattuglie e l'uomo, "in evidente stato psichico alterato e non collaborativo", è stato colpito con il taser, "senza tuttavia che la scarica abbia avuto ...