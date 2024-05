Donne e tatuaggi nel passato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Spesso non visti di buon occhio ne giorni meno recenti, isono da tempo sdoganati e diventati pratica comune e socialmente accettata. Tuttavia, non è sempre stato così. Per il mondo occidentale, l'arte delo è stata a lungo simbolo di trasgressione e, ancora una volta, era soprattutto sulla pelle delleche creava scalpore. La concezione cambia però con il variare delle comunità e delle tradizioni, tanto che, in alcune culture tatuarsi era un vero e proprio rituale. In altri casi ancora, i disegni sulla pelle di una donna ne aumentavano la fama e il successo, ma ci sono anche esempi in cui erano fatti per puro diletto e casi inspiegabili, come quello del corpo della mummia scoperta a Deir el-Medina e risalente a 3.000 anni fa.fatti per rituale, per moda e per denato Come anticipato, ...