Vi dobbiamo dire cosa sta succedendo Isola dei Famosi - annuncio ufficiale | novità importanti

(Di giovedì 9 maggio 2024) Il prossimo appuntamento con l’deiè per lunedì 12 maggio ma a quanto si dice in giro non solo questa edizione del reality avrà vita breve – la finale dovrebbe andare in onda il 28 maggio – ma subirà anche un cambio di palinsesto. Non più il lunedì sera ma la domenica, sempre su Canale 5. Era nell’aria già da un po’ di tempo, ma la decisione presa da Mediaset è stata senza ombra di dubbio estrema. Il cambio dovrebbe avvenire a partire da domenica 19 maggio, secondo quanto rivelato da Davide Maggio. Questo, dunque, significa che dopo latta di lunedì 12, Vladimir Luxuria, Sonia Bruganelli e Dario Maltese torneranno in studio per raccontare e commentare le avventure dei naufraghi nel giorno di festa della settimana. Ma a proposito di naufraghi è arrivato un...