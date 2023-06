F1 | Carlos Sainz | “La Red Bull è dominante | mentre la Ferrari non è dove vorrebbe”

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Un inizio di stagione da dimenticare. Ci si aspettava tanto in questa prima parte del Mondiale di F1 dalla, ma sono arrivate controprestazioni a raffica da parte della Rossa. A commentare la situazione ieri ai microfoni di El Laeguero è il pilota iberico: “Non siamovorremmo essere, la Reddomina noi dobbiamo migliorare, siamo i primi a essere autocritici”. Che prosegue: “È stato un anno iniziato in modo complicato. La macchina che ha realizzato la Rede la Mercedes sembra aver trovato la giusta direzione. Innon siamovorremmo essere, siamo i primi ad essere autocritici e stiamo lavorando per migliorare. Questo è quello che c’è al momento e ci concentriamo per ottenere il ...

Quella volta, a cantare, ballare e spruzzare champagne, c'era Fernando Alonso, lo stesso che stavolta prima della partenza ascolta l'inno spagnolo abbracciato a, suo erede in rosso. Lui ...Con queste parole, rilasciate a Cadena Ser per il programma 'El Larguero',torna sul Gp di Spagna e analizza una stagione fin qui difficile per la Ferrari, mentre la Red Bull si sta ...Quanto accaduto aal recente Gran Premio di Spagna è la perfetta cartina di tornasole di una stagione partita con il piede sbagliato. Gli aggiornamenti portati sulle SF - 23 avevano ...

F1, Carlos Sainz: "Red Bull dominante, guidiamo a un livello alto ma la Ferrari..." La Gazzetta dello Sport

'Lavoriamo per recuperare, proveremo sempre a lottare per il podio o per vincere', dice lo spagnolo MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - 'Il venerdì ...Un inizio di stagione da dimenticare. Ci si aspettava tanto in questa prima parte del Mondiale di F1 dalla Ferrari, ma sono arrivate controprestazioni a raffica da parte della Rossa. A commentare la s ...