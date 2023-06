(Di mercoledì 7 giugno 2023)scompare all’improvviso da La Spezia durante il lockdown, laNatalia dice di averlo portato in Ucraina per rifargli i denti, ma quando stanno in Ucraina i due si sposano. Poi tornano, l’uomo taglia ogni contatto con la famiglia e ad aprile la coppia riparte e non se ne sa...

...annunciato dal ministro greco della Protezione del cittadino ('... Rispondendo alle domande dei giornalisti, Lalousisribadito che ... Sempre in sicurezza persi trova lì, perché rispettiamo il ......Facie è stato interrotto approssimativamente 10 minuti dopo'... dopo che Jodie Comeravuto delle difficoltà a respirare a causa ... ancheviene accusato di violenza sessuale. Dopo essere stata ...D: come vedi i due rivali di questa serasarà secondo te il tuo avversario in semifinale Zverev: " Ruudgiocato la finale qui'anno scorso; sa come si fa, sa cosa ci vuole per arrivare. ...