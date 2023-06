Calhanoglu | in finale da titolare e col rinnovo già firmato – CdS

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Hakangiocherà daladella UEFA Champions League già con ildi contratto fino al 2027, come confermato dal Corriere dello SportIN CASSAFORTE – Hakansi appresta a giocare una delle partite più importanti della sua carriera. Il turco sarà, presumibilmente nel ruolo di mezz’ala al fianco di Marcelo Brozovic. Il centrocampista turco quest’anno ha giocato 48 partite sulle 56 disputate dai nerazzurri, prendendo in mano la cabina di regia quando a inizio stagione Brozovic ha avuto alcuni problemi fisici. Da mezzala ha cambiato ruolo in scioltezza, reinventandosi nel posto nevralgico per dettare i tempi e far girare il gioco della squadra. Sebbene alcune situazioni contrattuali verranno ...

Così simili ma allo stesso tempo così diversi: nelladi Champions ci sarà anche il duello tra Ilkay Gündogan e Hakan, che rappresenta la classica sfida nella sfida tra due giocatori fondamentali per le rispettive squadre. Due profili ...Dopo gli accordi già presi con Bastoni e, solo da ufficializzare, si sarebbe risolta ... De Vrji dovrebbe firmare il rinnovo dopo ladi Champions League di sabato 10 giugno contro il ...Leggi anche La Lula come Davide, Haaland come Golia: il murales in vista dellaconferma: 'Per il rinnovo di contratto firmo nei prossimi giorni' A Istanbul la Curva Nord si tinge di ...

Champions League, Calhanoglu e i giocatori che hanno disputato la finale "in casa" Sky Sport

Dopo la conquista di Supercoppa e Coppa Italia, la squadra di Inzaghi ha davanti l'esame più difficile: la finale di Champions contro il Manchester City di Guardiola ...Verso la finale nella 'sua' Istanbul con il rinnovo di contratto già firmato. Per Hakan Calhanoglu sono giorni esaltanti, in campo e fuori. "In casa Inter alcune ...