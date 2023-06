Traffico Roma del 06-06-2023 ore 14 | 30

...le autorità italiane sulla cooperazione in materia di controllo delle frontiere e lotta al... deceduto il 28 novembre 2021 attaccato ad un letto dell'ospedale San Camillo di, a seguito ...BARGA - Grave incidente questa mattina in via, a Barga, all'altezza della Villa di Riposo Giovanni Pascoli. Una donna di 78 anni è stata ... Illungo la strada, che collega Mologno con ...... e tra i primi in Europa in termini diveicolato, ora ospita infatti il primo PoP ... Due anelli in fibra ottica collegano i punti di atterraggio del cavo con Milano ein Italia e, in ...

A Roma piove e il traffico va in tilt: strade allagate e code nel quadrante sud est della capitale RomaToday

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...Domenica ci sono state code lunghe fino a 25 chilometri, ma è una questione che torna ogni estate a causa del poco spazio e dei cantieri ...