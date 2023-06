Siviglia | UFFICIALE il rinnovo di Mendilibar fino al 2027

(Di martedì 6 giugno 2023) Dopo la vittoria della Europa League ilha rinnovato il tecnico José LuisalDopo la vittoria in Europa League contro la Roma ilha deciso di confermare José Luissulla panchina degli andalusi con unal. Di seguito il comunicato del club. «Il vicepresidente I del Sevilla FC, José María del Nido Carrasco, ha annunciato questo martedì al Deportes Cope Sevilla la continuità, per una stagione, di José Luissulla panchina del Sevilla FC. L’allenatore, arrivato al club il 21 marzo con l’impegno di mantenere la squadra nella Liga Santander, non solo ha raggiunto il suo obiettivo con una certa facilità, ma è anche riuscito a superare due ...

...Papa era stato ricoverato per un' infezione polmonare che inizialmente la comunicazione...giornata ricca di impegni per l'86enne Pontefice argentino che ha ricevuto l'arcivescovo di, ...... a primo impatto, potrebbe sembrare scritto dall'accountdella Roma . Il riferimento è a quello (vero) in cui il club bianconero si congratulava colper la vittoria dell 'Europa ...... venerdì 2 giugno, davanti al Municipio, alle 10.30 la commemorazionecon la lettura dei ... L'Opera in piazza è "Il barbiere di" L'immancabile "Opera in piazza" del 1 agosto porta in ...

Ufficiale: Siviglia, il tecnico Mendilibar ha rinnovato fino al 2024 Alfredo Pedullà

Il tecnico del Siviglia, Mendilibar, ha prolungato il suo contratto con la squadra andalusa dopo la vittoria dell'Europa League contro la Roma ...Ritorno al Policlinico Gemelli per Francesco. Anche questa volta si parla di controlli medici programmati Francesco ha di nuovo varcato la porta d'ingresso del Policlinico Gemelli. Lo riferisce l' Ans ...