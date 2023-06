...dodici donne emerse nei confronti diLindemann. La nostra solidarietà va alle vittime'. Nel frattempo il governo tedesco ha chiesto misure per proteggere il pubblico femminile dei...Scheda artista:TAGSLindemann La fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link all'immagine originale © ...MeToo in Germania, questa volta sotto la lente d'osservazione il mondo della musica. Le accuse sarebbero state infatti mosse al ...

Rammstein: Till Lindemann accusato di violenza sessuale, ecco cosa sappiamo TGCOM

Diverse donne hanno accusato Till Lindemann, cantante dei Rammstein, di aver compiuto atti di violenza sessuale nei loro confronti. Secondo il loro racconto, le ragazze vengono scelte sui social e inv ...La casa editrice Kiepenheuer & Witsch ha deciso di mettere fine ai rapporti con il cantante in seguito a un video emerso nelle indagini ...