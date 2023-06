Quali alimenti accomunano le diete degli ultracentenari? Rimarrai senza parole

Leggi su blowingpost

(Di martedì 6 giugno 2023) Una porzione giornaliera di aringhe in salamoia e uova crude potrebbe non sembrare il massimo, ma queste sono solo alcune delle incredibili abitudini alimentari delle persone più anziane del mondo certificate dai media. Scopriamo le abitudini alimentari dei più famosicertificati nelle righe a seguire! Vivere fino a 100 anni è incredibilmente più comune di quanto si pensi: si ritiene che più di 13.000 centenari vivano solo nel Regno Unito. Esistono inoltre alcune regioni del Giappone, dell’Italia, della Grecia e dell’America che vantano un numero stranamente alto di centenari, e le persone che vivono in queste località – note come zone blu – hanno generalmente un’aspettativa di vita più alta rispetto a tutto il resto del pianeta. Quello che accomuna gliche vivono in queste zone è un’alimentazione basata su prodotti ...