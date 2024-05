(Di mercoledì 8 maggio 2024) La nuova legge che istituisce lopediatrico per l'individuazione precoce didi1 e celiachia ha rappresentato un importante passo avanti. Così come l’introduzione di nuove tecnologie pensate per facilitare la gestione della malattia e migliorare la qualità di vita di pazienti e caregiver

Pubblicato il 21 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Per gli scienziati, il loro è un caso speciale: due Fratelli ni che hanno una mutazione unica al mondo in un gene chiave. Ai piccoli è stata diagnosticata una rara forma genetica di diabete autoimmune ...

Diabete di Tipo 1: i nuovi screening pediatrici e gli strumenti innovativi per gestire la glicemia - diabete di tipo 1: i nuovi screening pediatrici e gli strumenti innovativi per gestire la glicemia - Il 13 settembre 2023 è una data che ha segnato un traguardo importante nella lotta al diabete di tipo 1. In quella giornata infatti è stata approvata in Parlamento all’unanimità la Legge n.130/2023 ...

L’equità di accesso dei sistemi di monitoraggio nel diabete. Un tavolo multiregionale per ampliare l’accesso alle tecnologie più innovative - L’equità di accesso dei sistemi di monitoraggio nel diabete. Un tavolo multiregionale per ampliare l’accesso alle tecnologie più innovative - Parte da Brescia il primo dei tre incontri organizzati da Motore Sanità con un tavolo multiregionale su diabete e tecnologia. L’obiettivo è garantire equità di accesso ai sistemi più innovativi di mon ...

Diabete tipo 1: sta per arrivare una cura - diabete tipo 1: sta per arrivare una cura - Gaetano Pecoraro e Riccardo Festinese sono entrati in un laboratorio del centro trapianti più avanzato del nostro Paese, a Padova, dove si sta cercando una cura definitiva contro il diabete di tipo 1.