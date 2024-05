San Siro resta in piedi Il Tar boccia il Comune | inammissibile il ricorso sul secondo anello

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 8 maggio 2024) di Massimiliano Mingoia e Nicola Palma MILANO Il vincolo sulnon c’è ancora, ma arriverà inesorabilmente tra un anno. E questa ipoteca sul futuro del Meazza, indirettamente ribadita dalla sentenza del Tar che ieri ha respinto ildel, manda definitivamente in soffitta il progetto originario di Inter e Milan (a dir la verità già da tempo finito sullo sfondo), che prevedeva la demolizione dello stadio e la ricostruzione in forma di "Cattedrale". Allo stesso tempo, il verdetto spinge l’ipotesi ristrutturazione, griffata Webuild e caldeggiata dal sindaco Giuseppe Sala. Andiamo per ordine. Il 19 maggio 2023, Palazzo Marino scrive alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Città metropolitana di Milano e al Segretariato regionale del Ministero della Cultura per chiedere una ...