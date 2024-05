Mio padre - San Francesco e musica live | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Lo spettacolo “Mio” al Teatro Donizetti, “Fra. Sanla super star del Medioevo” al Teatro Nuovo di Treviglio,allo Spazio Polaresco e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di mercoledì 8 maggio. Ecco gli appuntamenti.Dal 9 aprile al 17 maggio alla Galleria Michelangelo, ain via Broseta, 15, sarà allestita la mostra “Dialogo tra pittura astratta e figurativa – Opere dal 1905 al 1990”. Orari: da martedì a sabato dalle 10 alle 12:30 e dalle 16 alle 19. Sino al 16 maggio alla Sala Manzù delladisarà allestita un’esposizione collettiva ispirata al tema “Le quattro stagioni”. In mostra vi sono dipinti, ceramiche, sculture e fotografie degli artisti ...

Tempo di lettura: 2 minutiSarà l’oboe, uno degli strumenti a fiato più antichi, il protagonista principale nel terzultimo concerto della rassegna Musica le ideata e diretta da Nazzareno Carusi, in programma mercoledì 13 marzo, alle 18:00. Per ...

La coppia che non ti aspetti. Checco Zalone , da sempre appassionato di musica , accompagnerà fra blues, jazz e musica classica al pianoforte Francesco De Gregori per una nuova avventura assieme. Il 12 aprile uscirà l’ album (registrato in presa ...

Giornata ricca di soddisfazioni per l’Ic Pascoli al Concorso Internazionale di musica ‘Francesco Cardaropoli’ di Bracigliano - Giornata ricca di soddisfazioni per l’Ic Pascoli al Concorso Internazionale di musica ‘francesco Cardaropoli’ di Bracigliano - Importante giornata, ricca di soddisfazioni, oggi 7 maggio, per gli alunni dell’indirizzo musicale dell’ IC “G. PASCOLI” di Benevento che hanno partecipato al Concorso Internazionale di musica “France ...

Francesco Gabbani: "Sul nuovo album posso dire che..." - francesco Gabbani: "Sul nuovo album posso dire che..." - L'artista è anche entrato nel merito del nuovo singolo "Frutta Malinconia", con cui ha fatto ballare il pubblico dell'isybank Music Place ...

The Economy of Francesco, nuova iniziativa di pace - The Economy of francesco, nuova iniziativa di pace - Compie cinque anni la lettera con cui Papa francesco ha chiamato giovani economisti, imprenditori e changemaker da tutto il mondo a "fare un patto per cambiare l'attuale economia, e dare un'anima all' ...