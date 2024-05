NBA - i risultati della notte 8 maggio | Boston e Oklahoma non steccano la prima Gilgeous-Alexander spegne i Mavs

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Nuovadi playoff negli USA e l’Nba ha sono iniziate le semifinali di conference per quattro squadre. Da un lato iCeltics hanno ospitato i Cleveland Cavaliers, dall’altro gliCity Thunder hanno iniziato la loro serie contro i Dallas Mavericks. Ecco come è andata. Netta vittoria per iCeltics che superano i Cleveland Cavaliers 120-95. Un match sempre in controllo dei padroni di casa che, però, è nel quarto quarto che scappano definitivamente via, lasciando ai Cavs poco più che le briciole. E se ci si aspetta tra i protagonisti di vedere i nomi di Jaylen Brown e Jayson Tatum, che infatti hanno chiuso rispettivamente con 32 punti e con 18 punti e 11 rimbalzi, a dare spettacolo è stato Derrick White, che ha chiuso con 25 punti, ma soprattutto con 7/12 da oltre l’arco. Netta vittoria anche per ...