Lecce - favori e multe annullate | torna al lavoro una vigilessa sospesa

Un provvedimento disciplinare per il comandante della Polizia Locale Donato Zacheo (che ora rischia la sospensione dal servizio fino a 6 mesi) e la revoca della nomina di vice comandante per...

«Io per scelta ogni giorno indosso la divisa. Potrei benissimo venire in borghese, ma questa divisa per me ha un grande valore». Il comandante della Polizia locale Donato Zacheo è...