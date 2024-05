(Di mercoledì 8 maggio 2024) Respinte tutte le richieste di modifica delle misure cautelari presentate dagliper la presuntaurbanistica al Comune di Usmate Velate. E scatta la guerra deiin appello ai giudici della libertà. La giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza Angela Colella ha deciso che devono restare in carcere l’ex responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Usmate Velate Antonio Colombo e l’immobiliarista Alberto Riva e che non possono lasciare gli arresti domiciliari gli immobiliaristi Ancilla Cantù e Luigi Roncalli. A rendere ancora necessaria la misura cautelare disposta nell’ordinanza da lei firmata sarebbero il pericolo di inquinamento delle prove e della reiterazione del reato. Considerazioni motivate però con argomentazioni solo teoriche e non legate alle reali situazioni ...

Corruzione, respinti tutti i ricorsi degli indagati - corruzione, respinti tutti i ricorsi degli indagati - Respinte le richieste di modifica delle misure cautelari per presunta corruzione urbanistica a Usmate Velate. Guerra dei ricorsi in appello ai giudici della libertà. Indagati restano in carcere o agli ...

Presunta corruzione urbanistica a Usmate Velate: restano in carcere Colombo e Riva - Presunta corruzione urbanistica a Usmate Velate: restano in carcere Colombo e Riva - Respinte le richieste di modifica delle misure cautelari per l'ex responsabile dell'ufficio tecnico e per l'immobiliarista. Restano ai domiciliari altri due imprenditori. I loro difensori vogliono ric ...

Arrestato il Presidente della Liguria Giovanni Toti. È ai domiciliari - Arrestato il Presidente della Liguria Giovanni Toti. È ai domiciliari - Questa mattina, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Genova hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti del Presidente della Region ...