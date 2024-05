La scienza è un gioco da ragazzi Vulcani - robot e colpi di genio | Così sperimentiamo il futuro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Alla scoperta della terra e degli insetti dell’Etna “gigante brontolone“ e del Vesuvio “gigante dormiglione“. Un viaggio nel sapere con la XXl edizione di Monza e Brianza della kermesse scientifica per le scuole “Scienze under 18“ . Si tratta di un progetto di educazione e divulgazione scientifica ideato da docenti dell’Istituto sperimentale “Rinascita Livi“ di Milano nel 1997 con l’obiettivo di valorizzare l’attività degli studenti e l’impegno dei docenti con exhibit, prodotti multimediali, convegno degli scienziati in erba e teatro scientifico. Dal 2003 è nato il centro Territoriale Su18 Monza, sotto i portici della media Confalonieri, grazie a una rete di scuole: Istituto comprensivo Paccini di Sovico, Istituto comprensivo Confalonieri di Monza, Hensemberger e Mosè Bianchi come scuole superiori di Monza, Istituto comprensivo di Bernareggio, Ic via Mariani e Ic Rita levi ...