Storia di un successo Piraccini | In 10 anni abbiamo rivoluzionato il ruolo di Macfrut

(Di mercoledì 8 maggio 2024) di Luca Ravaglia Renzo, presidente di Cesena Fiera, ente organizzatore di, buon compleanno. "Nel 2024 festeggiamo i diecidal trasferimento nei padiglioni dell’Expo di Rimini e lo facciamo forti degli importanti risultati conseguiti. I numeri estremamente positivi di questa edizione parlano di una crescita del 20%. Con in più il fatto che se avessimo avuto a disposizione altri spazi, avremmo riempito anche quelli. In diecitriplicato la superficie espositiva e quadruplicato il fatturato". Qual è il vostro punto di forza? "Senza dubbio la forte crescita internazionale della manifestazione, che col trasferimento da Cesena a Rimini ha avuto un significativo impulso, frutto del lavoro costante di uno staff estremamente competente e lungimirante. La nostra ...

L'azienda festeggia 75 anni. Tutto iniziò tra i banchi del mercato

Allo spazio culturale Scambiamenti di Cervia Enrico Piraccini presenta la raccolta di poesie “Stagioni Scordate” - Allo spazio culturale Scambiamenti di Cervia Enrico piraccini presenta la raccolta di poesie “Stagioni Scordate” - Allo spazio culturale Scambiamenti, in via Ippolito Nievo a Cervia, per l'ultimo appuntamento della Reading night, martedì 30 aprile alle 21 tornerà ...

Conferiti i Paul Harris Fellow a Zammarchi, Piraccini, Ioli e Pollastri - Conferiti i Paul Harris Fellow a Zammarchi, piraccini, Ioli e Pollastri - Il Rotary Club Cesena ha premiato quattro personalità locali al Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico con il Paul Harris Fellow per il loro impegno nella solidarietà, cultura e imprenditoria.