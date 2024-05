La Puglia sarà regione partner | Le nostre eccellenze in vetrina

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Protagonista in qualità didi questa edizione di Macfrutla, conosciuta per le sue produzioni ortofrutticole di eccellenza. Lapresente in fiera con un’importante area e durante la manifestazione promuoverà i suoi prodotti agroalimentari attraverso convegni, eventi e degustazioni. Protagoniste le produzioni ortofrutticole certificate, in primis l’Uva da Tavola igp, che concentra il 60% della produzione nazionale. Insieme ad essa anche la Cipolla Bianca di Margherita igp, Arancia del Gargano igp, Lenticchia di Altamura igp, Patata Novella di Galatina dop, Carciofo Brindisino igp e La Bella della Daunia dop. Nei primi tre trimestri del 2023 l’ortofrutta pugliese si è confermata un settore molto attivo sui mercati internazionali, con 623 milioni ...