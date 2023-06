Omicidio Giulia Tramontano | trovati i documenti | sequestrato un coltello

(Di martedì 6 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI carabinieri di Milano hanno rinvenuto stamani la patente, il bancomat e la carta di credito di– la 29enne uccisa dal fidanzato Alessandro Impagnatiello – in un tombino nel parcheggio della metropolitana Comasina a Milano. Proseguono le ricerche dei militari anche nell’abitazione del delitto a Senago, nel Milanese.Impagnatiello, nella notte tra mercoledì e giovedì della scorsa settimana, durante la sua confessione davanti ai pm e ai carabinieri, oltre a riferire le modalità con cui ha cercato di sbarazzarsi del corpo di, di cancellare le tracce dell’, ha detto di aver gettato il cellulare della compagna domenica 28 maggio “in un tombino dell’area parcheggio Comasina“, dove da lì, alle 7 di mattina, ha poi preso la metropolitana per recarsi al lavoro. Il ...

Il killer ha confessato di aver gettato il cellulare in un tombino nel tentativo di depistare le indagini dopo l', facendo credere chefosse fuggita. Le ricerche sono contemporanee ai ...... a Senago, in cui vivevanoTramontano e Alessandro Impagnatiello e dove - su ammissione del barman 30enne - sabato 27 maggio si è consumato l'della 29enne incinta al settimo mese. ...... Piantedosi: "In arrivo un ddl contro femminicidi" FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanenti CronacaTramontano, a Senago lutto e veglia funebre perTantissime ...

Omicidio Giulia Tramontano, il difensore di Alessandro Impagnatiello rinuncia al mandato dopo la visita in carcere ... IL GIORNO

Proseguono le indagini su Alessandro Impagnatiello, il killer di Giulia Tramontano: si cerca il cellulare della vittima. Sopralluogo nell'abitazione della vittima. Alessandro ...I carabinieri di Milano hanno rinvenuto stamani la patente, il bancomat e la carta di credito di Giulia Tramontano - la 29enne uccisa dal fidanzato Alessandro Impagnatiello - in un tombino nel parcheg ...