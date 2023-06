Esonero Maldini | da che parte stanno i tifosi del Milan? Le reazioni social

(Di martedì 6 giugno 2023) In attesa di ufficialità, è ormai certo l'di Paolo. Non sono mancate ledadeidelsui

Nella puntata del 23 gennaio 2012, invece, Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d'oro adopo la sua dichiarazione: "Il Milan non mi vuole". Ma era proprio così Il primo Tapiro d'oro ...Ieri è definitivamente morta l'i dea romantica di un Milan d'altri tempi , dove le persone avevano un significato al di là del loro ruolo organizzativo. Con l'di, si chiude l'epoca del Milan ai Milanisti , del cuore rossonero, della bandiera che impersonifica la gloria della società, lo stile Milan, l'emblema dei caciavit. Oggi è un giorno ...Commenta per primo Un appuntamento disdetto proprio all'ultimo minuto. Paolo, dopo aver ricevuto la notizia dell'da Gerry Cardinale in persona, ieri ha dovuto annullare un meeting già fissato con l'agente di Loftus - Cheek a Casa Milan . E nel pomeriggio era ...

Milan, squadra delusa dall'esonero di Maldini e Massara: la situazione. E la reazione di Leao... Calciomercato.com

In merito all’improvviso esonero di Paolo Maldini e Ricky Massara da parte di Gerry Cardinale, la redazione di MilanNews.it ha intervistato ...(LaPresse) Per la seconda volta nella sua vita per Paolo Maldini l'addio al Milan avviene in modo burrascoso. Nel giorno della sua ultima partita da calciatore a San Siro viene addirittura fischiato d ...