Liguria | la giunta regionale vuole andare avanti Piana per salvare Toti

Genova, 7 maggio 2024 – La giunta di Giovanni Toti è in bilico ? Inevitabili i contraccolpi politici in Liguria dopo l’arresto del governatore (è ai domiciliari), accusato di corruzione insieme al suo capo di gabinetto, Matteo Cozzano, all’ex ...

12.50 La Giunta regionale della Liguria si riunisce oggi per fare il punto dopo l' arresto (ai domiciliari) del governatore Toti e altri 8 per corruzione. Governatore pro tempore è il vice leghista Piana, che ha detto: "Se c'è la fiducia della ...

Toti arrestato, vertice del cdx: “Pieno sostegno alla giunta. Gli ultimi eventi non cancellano impegno e lavoro della maggioranza di Regione” - Toti arrestato, vertice del cdx: “Pieno sostegno alla giunta. Gli ultimi eventi non cancellano impegno e lavoro della maggioranza di Regione” - Al momento non si parla di dimissioni o sfiducia, il vicepresidente Piana resta in sella. Sullo sfondo l'ipotesi di una redistribuzione delle deleghe ...

L’inchiesta in Liguria si allarga ma le destre blindano Toti - L’inchiesta in liguria si allarga ma le destre blindano Toti - Toti è in difficoltà ma le destre fanno di tutto per blindarlo, ignorando che l'inchiesta della Procura di Genova si ingarbuglia sempre più ...