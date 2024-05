(Di mercoledì 8 maggio 2024)?fuggito? da Monteroni e rintracciato daidelsu un albero nella vicina Magliano, frazione di Carmiano, in. L'episodio si è verificato nel tardo...

Salento, pappagallo in fuga recuperato dai vigili del fuoco - salento, pappagallo in fuga recuperato dai vigili del fuoco - pappagallo “fuggito” da Monteroni e rintracciato dai vigili del fuoco su un albero nella vicina Magliano, frazione di Carmiano, in salento. L'episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi. La ...