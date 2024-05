Highlights Monaco-Fenerbahce 79-80 - basket Eurolega 2023 2024 gara-5 VIDEO

Monaco tiene in vita la serie e batte 93-88 Fenerbahce in gara-2. Decisivo il parziale di 28-14 nel quarto quarto che salva la squadra del Principato dal 2-0 per i turchi. Bene Motejunas con 18 punti, ma sono fondamentali i 15 punti di Loyd e i 13 ...