Decreto PA | estesa aspettativa non retribuita fino a 36 mesi per i dipendenti pubblici

ColPa la mobilità dei dirigenti scolastici sarà accelerata e, ricorda Orizzonte Scuola , ... Sarà inoltrela valutazione per il superamento dell'anno di prova, in scadenza a fine anno ...Questocomprende una serie di misure messe in atto per fornire sostegno alle famiglie e ... Fino al 30 giugno è anche statala riduzione dell'IVA al 5% sul gas metano utilizzato da ...Questo ciò che adesso è stato reso ufficiale dalla conversione in legge delbollette. Ciò ...nella sanatoria dei debiti per i contribuenti Quindi la possibilità di sanatoria è stata...

Decreto Alluvione Emilia Romagna: il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale Fiscoetasse

Con l’entrata in vigore del DL n. 61 del 1° giugno 2023, sono state disposte numerose misure finalizzate a fronteggiare l’emergenza alluvione, tra cui l’estensione del Superbonus 110% fino al 31 dicem ..."Il governo ha ulteriormente liberalizzato il lavoro non standard, con il rischio di ampliare la povertà lavorativa" ...