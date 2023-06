Biasin | «Inter | i ragazzi mi convincono sempre di più! Sulla finale…»

(Di martedì 6 giugno 2023) Per la finale di Champions League tra Manchester City emancameno (vedi articolo)! Simone Inzaghi lavora con i suoi e della squadra nerazzurra ha parlato così il giornalista Fabrizioa Radio 24. CONVINCERE ? Il giornalista Fabrizio, ospite a “Tutti Convocati” su Radio 24, ha parlato dell’in vista della finale di Champions League contro il Manchester City (vedi articolo). Le sue parole: «Io vi posso dare le mie percentuali per la finale di Champions League. All’inizio sono partito con un 90% per il Manchester City contro un 10% dell’. Poi però ho cambiato e sono passato a un 80%-20%. Ora posso dire che, dopo il Media Day dell’di ieri (vedi articolo), sono passato a 75%-25%. Mi...

E Fabriziosentenzia: "Ecco, io uno così nella finale di Istanbul non lo terrei mai fuori. ...volta che l'attuale quarantenne entrò in campo in una partita ufficiale ( Juventus -del 4 ...Clamoroso botta e risposta sui social tra il portiere dell'Onana e il Ct del Camerun Song, già protagonisti di un imbarazzante screzio durante gli ultimi ...della situazione la fa Fabrizio...Come ha rivelato anche Fabrizioa TV Play: Restando sul francese, risulta però che il club ... L'potrebbe optare su di lui come profilo ideale nella difesa a tre, ma la cosa sta suscitando ...

Biasin: “Spogliatoio Inter spaccato Erano tutte balle. E la gran stoccata di Bastoni…” fcinter1908

Biasin si è concentrato su una frase di Bastoni durante la conferenza stampa nel media day di ieri. Poi è ritornato su una delle accuse che si faceva all’Inter a metà stagione STOCCATA - Nel suo ...I rumors sullo spogliatoio, la stoccata di Bastoni: ecco il pensiero di Fabrizio Biasin in vista di Manchester City-Inter ...