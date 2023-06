Acqua alla cannella | la preparava sempre mia nonna | un vero toccasana | ora lo conferma uno studio!

Leggi su donnaup

(Di martedì 6 giugno 2023) Consumare con regolaritàpuò contribuireperdita di peso. ma la cosa deve necessariamente accompagnarsi a un sano esercizio fisico e a una dieta equilibrata. Per quanto popolare, infatti, l’non è certo una pozione miracolosa. Questa bevanda non elimina i chili in più da sola, ma può essere un valido aiuto nel raggiungere l’obiettivo.di: abbassa glicemia e colesterolo e brucia il grasso La, lo sappiamo, è una spezia profumata che viene adoperata fin dall’antichità sia in cucina che nella medicina tradizionale per la preparazione di svariati rimedi casalinghi. Si segnala per il suo contenuto in oli essenziali, vitamine e sali minerali, ognuno dei ...