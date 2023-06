14enne accoltellato nel Napoletano | non è in pericolo di vita

(Di martedì 6 giugno 2023) Un ragazzo di 14 anni è stato ricoverato questa sera nell'ospedale di Frattamaggiore (Napoli), dopo essere stato ferito alla schiena con due fendenti. Il minorenne non è indi. Il ...

Secondo le prime ricostruzioni, ilavrebbe avuto un diverbio con un gruppo di altri giovani, uno dei quali avrebbe estratto un coltello colpendo due volte la vittima alla schiena. I militari ...Sul posto c'era già l'ambulanza che aveva prestato le prime medicazioni a un, poi trasferito all'ospedale di Frattamaggiore.A Napoli un 13enne haun ragazzino di 14 anni. La vittima, ricoverata al Vecchio Pellegrini, è il figlio dell'... Ilnon è in pericolo di vita e resta ricoverato con una prognosi di ...

Choc in città, 14enne accoltellato alla schiena Edizione Napoli

Un ragazzo di 14 anni è stato ricoverato questa sera nell'ospedale di Frattamaggiore (Napoli), dopo essere stato ferito alla schiena con due fendenti. Il minorenne non è in pericolo di vita. (ANSA) ...