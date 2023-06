Ucraina | Scholz duro con i contestatori | ' Guerrafondaio è Putin che ha invaso un paese'

(Di lunedì 5 giugno 2023) I media tedeschi hanno paragonato il cancelliere Olafa un 'vulcano in eruzione', dopo che l'altro giorno, in occasione di un evento nella città di Falkensee, alle porte di Berlino, si è ...

Putin vuole distruggere l''. Il cancelliere tedesco ha ricordato che il presidente russo ha ucciso molti ucraini, tra cui bambini e anziani. 'Questi sono omicidii', ha dettonel ......le aspettative del prossimo vertice Nato di Vilnius L'alleanza valuterà l'adesione dell'... Anche da questo punto di vista l'incontro conè interessante, al pari della prospettiva ...Così è andata nella crisi, dove Parigi ha una posizione dissonante rispetto al fronte ... Giovedì arriverà a Roma, per incontrare la Meloni, il leader tedesco, il socialista Olaf. Sono ...

Scholz, avanti con il sostegno militare all'Ucraina - Europa Agenzia ANSA

Meloni e Scholz a lavoro per contrastare il flusso migratorio. Nuovi fondo per prevenire il fenomeno in Tunisia ...