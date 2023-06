Schillaci | “Nel 2026 avremo 61mila infermieri in più La fase dei tagli alla sanità è conclusa”

- - > ANSA .2025 ci saranno nove miliardi in più per il Fondo sanitario nazionale rispetto al 2021. È l'annuncio fatto questa mattina dal ministro della Salute, Oraziosuo intervento di oggi all'Università Cattolica di Roma per la 28esima edizione della Conferenza annuale Ehma , l'European Health Management Association. "Il sistema sanitario per ...Proponemmo, lo scorso 29 dicembre, sul tavolo del Ministro, che l'azienda sanitaria ... una volta decorsi 15 giorni dal ricevimento di tale citata richiesta, anchesilenzio dell'azienda ......Benedetta Maiorana(I A);Maria Rita Panepinto(III A);Rachele Cancemi,Stefano Piscopo,Elena(...mese di novembre due classi del nostro Istituto hanno partecipato al concorso'Les gestes ...

Schillaci: nel 2025 nove miliardi in più per il Fondo nazionale Avvenire

Nel 2025 ci saranno nove miliardi in più per il Fondo sanitario nazionale rispetto al 2021. È l'annuncio fatto questa mattina dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, nel suo intervento di oggi al ...ROMA – “L’Italia condivide con molti Paesi europei il problema della carenza di infermieri che svolgono un ruolo cruciale nel funzionamento delle strutture per l’assistenza territoriale. La buona noti ...