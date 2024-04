Milan - Musah terzino destro con la Juventus

Di Stefano: “Contro la Juve difesa inedita, il Milan punta comunque al secondo posto” - La difesa di domani sarà interamente nuova, mai utilizzata nel corso della stagione, con musah terzino destro e Florenzi a sinistra, mentre i due centrali saranno Thiaw e Gabbia. In mezzo al campo ...

Continua a leggere>>

Pioli e Milan, altro problema: un big salta la sfida con la Juventus - Oltre alle squalifiche, l'allenatore rossonero deve fare i conti con un infortunio dell'ultim'ora ...

Continua a leggere>>

Milan, altra tegola: Pioli in emergenza con la Juventus anche in attacco - Emergenza totale per Pioli in vista di Juventus-Milan: oltre alle assenze in difesa, anche l'attacco perde un elemento importante.

Continua a leggere>>