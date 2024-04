Basket - Italia falcidiata dagli infortuni | persi Procida e Spagnol - cruciale recuperare Fontecchio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 aprile 2024) Il Preolimpico a Porto Rico è senza alcun dubbio l’appuntamento più importante per ilno nel 2024. L’avvicinamento a questo torneo, però, si sta trasformando in un vero incubo per Gianmarco Pozzecco e la nazionale azzurra, che settimana dopo settimana sta perdendo un giocatore alla volta. L’ultimo caso è quello di Matteoo, che sicuramente non sarà con la nazionale questa estate. Purtroppo il giocatore dell’Alba Berlino dovrà affrontare un’operazione chirurgica per curare un’infiammazionestente del metatarso sinistro. Lo stop previsto è tra i tre e i quattro mesi, con il play azzurro che non sarà dunque disponibile per Gianmarco Pozzecco. L’assenza dio si aggiunge a quella di Gabriele. Anche per lui si parla di uno stop di 3-4 mesi per ...